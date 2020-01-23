Мать беременной 13-летней россиянки рассказала о материнском инстинкте дочери

Мать школьницы Дарьи из Красноярского края, забеременевшей от 10-летнего мальчика Ивана, в эфире программы «Прямой эфир» на «России 1» рассказала о материнском инстинкте дочери. Запись эфира доступна на сайте телеканала.

По словам женщины, сначала она думала, что у дочери проблемы с желудком, но спустя некоторое время решила купить ей тест на беременность. Тогда девочка сама призналась, что вступила в связь с другом. «И рука не поднимается ее под нож сунуть, и она не хочет Раз у нее в таком возрасте какие-то материнские инстинкты есть, пусть они дальше развиваются, чем я ее суну под нож и она больше не сможет иметь детей», — сказала мать девочки.

Ранее, 22 января, Дарья и Иван рассказали о своей любви. Школьница также пояснила, что интимная близость между ними произошла в квартире семьи мальчика.

В середине января стало известно, что семиклассница попала в больницу, где медики узнали о ее беременности. Девочка решила сохранить ребенка. Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело. По их данным, в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. Сотрудники ведомства не уточнили ни возраст, ни какие-либо другие детали об этом знакомом.

Источник: Лента.Ру