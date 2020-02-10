Мать прожившей пять лет в клинике девочки пожаловалась на качество лечения

10 февраля 2020     18
Мать прожившей пять лет в клинике девочки пожаловалась на качество лечения

Татьяна Максимова, мать девочки, которая пять лет с рождения провела в перинатальном центре «Мать и дитя» пожаловалась на клинику в прокуратуру Москвы, поскольку ее не устроило качество лечения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение адвоката Ольги Лукмановой.

Максимова не согласилась с диагнозами и пожаловалась на нарушения требований к выписному эпикризу. Женщина считает, что ее дочь нездорова и нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью. Она также уверена, что врачи не предоставляют ей полную информацию в документах о выписке.

Адвокат указала, что выписной эпикриз от 20 марта 2019 года был составлен неправильно и не в полном объеме, что «противоречит законодательным нормам Минздрава». В частности, там не продублированы данные истории болезни ребенка, не отражены «имеющиеся с момента рождения заболевания и патологии», а также нет описания проведенного оперативного вмешательства, отсутствует печать организации, штамп учреждения, и личная печать лечащего врача.

Кроме того, согласно жалобе, сотрудник клиники сообщил, что ребенку противопоказан общий наркоз, «иначе у нее будет летальность». В суде представитель клиники объяснил, что закон обязывает врачей предупреждать об этом перед любой операцией. В обращении также высказываются претензии к Гагаринскому суду, который принял решение по иску клиники к родителям за одно заседание и в отсутствие прокурора — там сказано, что прокурор обязан «своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних».

5 февраля суд ограничил в правах родителей девочки и обязал их выплачивать алименты, они будут обжаловать решение. Ребенка передали из перинатального центра органам опеки. Ранее бабушка и дедушка заявляли о желании забрать внучку себе. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы собирается предложить им опеку над ребенком.

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Источник: Лента.Ру

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Мать прожившей пять лет в клинике девочки пожаловалась на качество лечения
Мать прожившей пять лет в клинике девочки пожаловалась на качество лечения

Татьяна Максимова, мать девочки, которая пять лет с рождения провела в перинатальном центре «Мать и дитя» пожаловалась на клинику в прокуратуру …



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