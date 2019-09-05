Махачев готов провести бой с Макгрегором в UFC

20:39

Российский боец Ислам Махачев заявил, что согласился бы на бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы представители UFC сделали ему подобное предложение.

@islam_makhachev / Instagram

«Рассмотрел бы я такой вариант? Несомненно. Кто откажется от возможности заработать лёгкие деньги?! Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению лёгкий для меня», — рассказал Махачев в интервью RT.

В тоже время, боец добавил, что не хотел бы тратить своё время на поединки с партнёрами Макгрегора по команде — Артёмом Лобовым и Диллоном Дэнисом.

«Эти бойцы находятся не на моём уровне. Плюс ко всему, оба уже не выступают в UFC. Дэннис и вовсе провёл всего два боя в карьере, и лишь своим языком пытается заработать себе на жизнь», — пояснил Махачев.

Ранее спортсмен поделился подробностями сгонки веса у партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова перед официальным взвешиванием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Источник: Россия Сегодня