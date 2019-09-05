Махачев готов провести бой с Макгрегором в UFC

5 сентября 2019     11
Махачев готов провести бой с Макгрегором в UFC

20:39

Российский боец Ислам Махачев заявил, что согласился бы на бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы представители UFC сделали ему подобное предложение.

@islam_makhachev / Instagram

«Рассмотрел бы я такой вариант? Несомненно. Кто откажется от возможности заработать лёгкие деньги?! Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению лёгкий для меня», — рассказал Махачев в интервью RT.

В тоже время, боец добавил, что не хотел бы тратить своё время на поединки с партнёрами Макгрегора по команде — Артёмом Лобовым и Диллоном Дэнисом.

«Эти бойцы находятся не на моём уровне. Плюс ко всему, оба уже не выступают в UFC. Дэннис и вовсе провёл всего два боя в карьере, и лишь своим языком пытается заработать себе на жизнь», — пояснил Махачев.

Ранее спортсмен поделился подробностями сгонки веса у партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова перед официальным взвешиванием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Гофман и Олег Николаев: разговор о будущем губернаторе Севастополя
Гофман и Олег Николаев: разговор о будущем губернаторе Севастополя

Наш собеседник не нуждается в особом представлении. Хотелось бы этого кому-то или же нет, но Олег Николаев занял свое место …


Поиски женщины с затонувшего катера приостановлены из-за непогоды
Поиски женщины с затонувшего катера приостановлены из-за непогоды

Работы продолжатся, как только позволят метеоусловия. Поиски 40-летней женщины с затонувшего у побережья Судака катера «Камелот» временно приостановлены из-за шторма. …


В Севастополе обсудили закон о защите военных памятников
В Севастополе обсудили закон о защите военных памятников

Персональные экономические санкции и запрет на въезд в Россию. Такую ответственность предусматривает новый законопроект об уничтожении памятников, который готовят к …


Махачев готов провести бой с Макгрегором в UFC
Махачев готов провести бой с Макгрегором в UFC

20:39 Российский боец Ислам Махачев заявил, что согласился бы на бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы представители UFC сделали …


Василий Пархоменко: «Законодательное собрание Севастополя станет красным»
Василий Пархоменко: «Законодательное собрание Севастополя станет красным»

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты