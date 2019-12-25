Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

25 декабря 2019     20
Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

01:00

Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».

АГН «Москва»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прес-службу тетра, спектакль «Ночь в отеле» поставлен по пьесе Insignificance британского драматурга Терри Джонсона.

Сюжет основан на предполагаемой случайной встрече четырех знаменитостей — Актрисы, Ученого, Спортсмена и Сенатора в 1954 году в номере нью-йоркского отеля. 

В ноябре Машков рассказал о перезапуске легендарного спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя в постановке Сергея Газарова.

Источник: Россия Сегодня

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