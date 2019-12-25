Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

В ноябре Машков рассказал о перезапуске легендарного спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя в постановке Сергея Газарова.

Сюжет основан на предполагаемой случайной встрече четырех знаменитостей — Актрисы, Ученого, Спортсмена и Сенатора в 1954 году в номере нью-йоркского отеля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прес-службу тетра, спектакль «Ночь в отеле» поставлен по пьесе Insignificance британского драматурга Терри Джонсона.

Приехавшие на соревнования дети отравились в Москве В Москве отравились 16 детей, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике. Об этом сообщает ТАСС. Все подростки находятся в …



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Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова 01:00 Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле». АГН «Москва» …



В Нахимовском кадетском училище прошёл ежегодный новогодний бал В празднике приняли участие 236 человек. Программу готовили с профессиональным хореографом около месяца. Интересно, что большинство репетиций для партнеров прошли …

