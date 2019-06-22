МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министерство.
- © Бесик Пипия
- РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министерство.
Источник: Россия Сегодня
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