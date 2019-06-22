МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министерство.

МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24» Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. Об этом информирует …



Сбежавшего из Швеции с детьми россиянина объявили в розыск Россиянин Денис Лисов, сбежавший из Швеции в Польшу с тремя своими дочерьми, объявлен королевством в международный розыск. Об этом сообщает …



Водитель «Яндекс.Такси» угрожал съесть и изнасиловать пассажира (ВИДЕО) В сети пользователи возмутились поведением водителя «Яндекс.Такси». Мужчина угрожал изнасиловать и съесть пассажира. Отмечается, что конфликт возник из-за того, что …



Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину. …

