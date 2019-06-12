МВД назвала число участников акции в центре Москвы

12 июня 2019     33
МВД назвала число участников акции в центре Москвы

В несогласованной властями города акции, устроенной в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая проходит в Москве, приняли участие 1200 человек. Такие данные озвучили в МВД, передает «Интерфакс».

Полицейские задержали 200 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве. «Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержаны более 200 человек», — сказал собеседник агентства.

Источник: Лента.Ру

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