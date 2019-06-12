МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей

12 июня 2019     16
МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей

Министерство внутренних дел России предлагает включить дополнительные признаки алкогольного или наркотического опьянения, которые могут быть выявлены при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.

  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В частности, проект предполагает добавить два признака опьянения — «наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации» и «положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне».

Как отмечают в ведомстве, обнаружение данных признаков позволит провести полноценное медицинское освидетельствование с использованием технических средств.

«Применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций», — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Кроме того, ожидается, что подобная мера поможет поверить большее число водителей.

В конце мая в МВД предложили конфисковать автомобили у пьяных водителей.

Источник: Россия Сегодня

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