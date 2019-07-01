Медведев возмутился хамами в «Единой России»

1 июля 2019     18
Медведев возмутился хамами в «Единой России»

Премьер-министр России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о проблемах с доверием граждан к партии. Об этом он написал в статье для газеты «Известия».

Он отметил, что в «Единой России» есть множество профессиональных политиков, однако чаще в СМИ появляется информация о других представителях партии. Тех, кто «не стесняется демонстрировать чванство и хамство», — посетовал он.

Медведев пояснил, что для пресечения таких случаев используется внутрипартийный контроль, однако также необходимо наладить взаимодействие со СМИ, блогерами и гражданскими активистами. «С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения», — уверен председатель партии.

Ранее Медведев рассказал о планах реформировать «Единую Россию». По словам политика, сейчас идет работа по направлениям, которым раньше уделялось мало внимания. Речь идет о поддержке гражданских инициатив, цифровизации партии и подборе кадров. Он подчеркнул, что работа над обновлениями началась с регионов.

Источник: Лента.Ру

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