Медведев вошёл в топ-5 рейтинга АТР, Рублёв поднялся на 23 позиции

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Российские теннисисты улучшили позиции в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

globallookpress.com © Adam Lacy/Icon Sportswire

Официальный сайт АТР представил новый рейтинг лучших теннисистов планеты. После победы на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати россиянин Даниил Медведев стал пятой ракеткой мира. 23-летний москвич впервые вошёл в топ-5 лучших теннисистов планеты.

Андрей Рублёв, дошедший до четвертьфинала соревнования, поднялся на 23 строчки и занимает 47-е место. Карен Хачанов сохранил девятую позицию.

Ранее сообщалось, что Медведев обратился к болельщикам после победы на турнире АТР в Цинциннати.

Источник: Россия Сегодня