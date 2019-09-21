Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось , что Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Осаке.

В финале соревнований, который состоится 22 сентября, Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем, взявшим верх над португальцем Жоау Соузой.

В полуфинале 23-летний российский теннисист взял верх над представителем Белоруссии Егором Герасимовым. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге 19:07 Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. © Александр Гальперин РИА …



В Великом Новгороде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни» 20 сентября в Великом Новгороде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни: города». Форум посетили порядка 900 гостей из 69 …



В Таджикистане психически больной ранил двух российских военных Двое россиян, которые являются военнослужащими 201-й военной базы РФ в Таджикистане, получили ранения в результате нападения на них психически больного …



За полгода Крым заработал почти 200 млн рублей Запервое полугодие 2019 года бюджет Крыма пополнился почти на 200 млн рублей от сдачи в аренду республиканского имущества. Министерство имущества РК сообщает, эта сумма …

