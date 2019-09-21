Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге

21 сентября 2019     11
Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге

19:07

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

© Александр Гальперин РИА Новости

В полуфинале 23-летний российский теннисист взял верх над представителем Белоруссии Егором Герасимовым. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 7:5, 7:5.

В финале соревнований, который состоится 22 сентября, Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем, взявшим верх над португальцем Жоау Соузой.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Осаке.

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Источник: Россия Сегодня

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