Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге

19:07
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.© Александр Гальперин РИА Новости
В полуфинале 23-летний российский теннисист взял верх над представителем Белоруссии Егором Герасимовым. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 7:5, 7:5.
В финале соревнований, который состоится 22 сентября, Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем, взявшим верх над португальцем Жоау Соузой.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Осаке.
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Источник: Россия Сегодня