Медведев назвал введение «налоговых каникул» для спорта своевременной мерой

20 марта 2020     18
Медведев назвал введение «налоговых каникул» для спорта своевременной мерой

17:27

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что введение «налоговых каникул» в сфере спорта и культуры поможет его клубу преодолеть тяжёлый период, связанный с пандемией коронавируса.

РИА Новости

«Эти меры своевременны, поскольку позволят при отсутствии доходов из-за паузы в РПЛ, получить денежный поток, который можно будет использовать для оплаты текущих расходов. Объём социальных выплат и налогов у каждого футбольного клуба очень большой. Чем выше обороты, тем больше суммы. Этот шаг позволит «Зениту» преодолеть нынешнюю ситуацию. Но это не отмена налогов и социальных выплат, а отсрочка», — заявил Медведев «Спорт-экспрессу».

«Налоговые каникулы» в сфере культуры и спорта были объявлены премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее Семак рассказал, что футболистам «Зенита» грозят санкции в случае нарушения карантина. 

Источник: Россия Сегодня

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