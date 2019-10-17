Медведев назвал Хачанова самым болтливым теннисистом

17 октября 2019     17
Медведев назвал Хачанова самым болтливым теннисистом

18:32

Четвёртая ракетка планеты Даниил Медведев назвал самого болтливого теннисиста, которого он встречал за свою карьеру.

© Ding Ting/Xinhua globallookpress.com

«Карен Хачанов. Он очень много говорит, однако это здорово, так как с ним никогда не соскучишься», — рассказал Медведев в интервью RT.

Также спортсмен подчеркнул, что совсем не умеет петь. 

«У меня ужасный голос. Разве что «Калинку» сумел бы исполнить. Она была бы супер», — добавил теннисист. 

Ранее Медведев рассказал о своём самом эффектном теннисном трюке.

Источник: Россия Сегодня

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