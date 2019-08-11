Медведев обыграл Хачанова в полуфинале турнира серии ATP в Монреале

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Россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинале турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Монреале.Российский теннисист Даниил Медведев globallookpress.com
Медведев в двух сетах обыграл Хачанов в первом в истории российском полуфинале турнира серии Masters 1000. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в пользу Даниила.
В финале Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем.
Ранее Даниил отказался назвать другом греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.
Источник: Россия Сегодня