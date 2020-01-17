Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту

14:10

Бывший председатель правительства России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пожелал новому премьер-министру Михаилу Мишустину и кабинету министров успехов.

© Александр Астафьев РИА Новости

«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства, максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с Мишустиным и членами правительства.

Он добавил, что «работа в правительстве, наверное, одна из самых сложных видов деятельности».

«Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми — это специфика деятельности в правительстве, но она исключительно важна», — подчеркнул Медведев.

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил экс-премьера.

Ранее Мишустин и Медведев провели встречу, которая продлилась более часа.

16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.

Источник: Россия Сегодня