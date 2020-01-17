Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту

17 января 2020     15
Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту

14:10

Бывший председатель правительства России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пожелал новому премьер-министру Михаилу Мишустину и кабинету министров успехов.

© Александр Астафьев РИА Новости

«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства, максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с Мишустиным и членами правительства.

Он добавил, что «работа в правительстве, наверное, одна из самых сложных видов деятельности».

«Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми — это специфика деятельности в правительстве, но она исключительно важна», — подчеркнул Медведев.

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил экс-премьера.

Ранее Мишустин и Медведев провели встречу, которая продлилась более часа.

16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Истребители Черноморского флота уничтожили корабль условного противника
Истребители Черноморского флота уничтожили корабль условного противника

В ходе учений экипажам многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота поставили задачу: обнаружить …


В горбольнице №5 обновили диагностическое оборудование
В горбольнице №5 обновили диагностическое оборудование

В пятой городской больнице заработает рентген-система Си-дуга. Оборудование для контроля за процессом работы врачей уже смонтировали в операционной хирургического отделения. …


Стали известны детали переговоров о разведении войск в Донбассе
Стали известны детали переговоров о разведении войск в Донбассе

Стали известны детали переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске между представителями Украины и России, которые обсуждали девять возможных участков …


Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту
Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту

14:10 Бывший председатель правительства России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев пожелал новому премьер-министру Михаилу Мишустину и кабинету министров успехов. © …


Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Псковской области
Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Псковской области

В городе Порхов Псковской области произошел пожар в жилом доме на улице Красноармейская Слобода. Погиб один человек. Как сообщили Псковской …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты