Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая

11 августа 2019     15
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Дмитрий Медведев / ВКонтакте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай. Запись появилась в аккаунте Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

«Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках», — подписал пост премьер-министр. На видео щенок бегает по кабинету Медведева и одному из залов заседания, с трудом спускается по высокой лестнице, а также гуляет вместе с премьер-министром по территории резиденции в Горках.

В мае 2019 года во время официального визита Медведева в Туркмению президент этой страны Гурбангулы Бердымухамедов прокатил его на своем автомобиле ГАЗ-21 «Волга», а также подарил ему щенка породы пятнистый алабай.

Источник: Лента.Ру

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