Медведев пояснил невозможность «просто так» раздать деньги бедным

Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, почему нельзя раздать деньги всем россиянам с доходами меньше прожиточного минимума. Об этом он рассказал в среду, 11 сентября, в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Дело в том, что если просто вот так раздать [деньги], то мы, скорее всего, поможем, во-первых, тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны те, кто реально нуждается в помощи, получат очень немного», — сказал он о возможности раздать деньги всем россиянам, которые, согласно данным Росстата, имеют доход меньше прожиточного минимума.

По мнению главы правительства, некой абстрактной ситуации бедности не бывает, в каждом конкретном случае присутствует свой набор проблем. «Поэтому мы всегда исходим из того, чтобы помощь, поддержка людям, у которых невысокие доходы должна быть абсолютно адресной», — подчеркнул Медведев.

В июле сообщалось, что, согласно данным Росстата, уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос с 13,9 до 14,3 процента, или на полмиллиона человек. Ниже прожиточного минимума оказались доходы 20,9 миллиона россиян. В Росстате это объяснили тем, что прожиточный минимум растет быстрее инфляции. В частности, величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2 процента, а индекс потребительских цен — на 5,2 процента. При расчете применялась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 753 рубля. Кроме того, с апреля Росстат начал применять новую методологию подсчета реальных доходов населения.

Источник: Лента.Ру