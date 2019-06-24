Медведев пригласил французского премьера в Россию

24 июня 2019     9
Медведев пригласил французского премьера в Россию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуарда Филиппа посетить Россию.

  • РИА Новости

«Приглашаю с ответным визитом в Россию. Если мы в Гавр, тогда вы в Петербург, но это можно отдельно обсудить», — заявил Медведев.

Медведев в ходе однодневного визита во Францию посетил Гавр, где провёл переговоры со своим коллегой Эдуаром Филиппом.

Главы правительств обсудили экономические вопросы и региональные кризисы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

Источник: Россия Сегодня

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