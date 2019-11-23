Медведев призвал «Единую Россию» узнавать мнение людей через опросы и соцсети

23 ноября 2019     4
Медведев призвал «Единую Россию» узнавать мнение людей через опросы и соцсети

Перед предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму «Единая Россия» должна активнее выяснять мнение избирателей через опросы, социальные сети, а также общественные приемные. Об этом заявил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 23 ноября.

«Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании “Единая Россия” подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт. Обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня», — сказал он, выступая на пленарном заседании XIX съезда партии.

Медведев отметил, что на съезде была представлена новая модель общественных приемных, в которых использованы «лучшие практики МФЦ». По его словам, такие приемные появятся по всей стране.

Ранее в субботу сообщалось, что Медведев вручил партийные билеты ряду российских губернаторов и бизнесменов. Их обладателями, в частности, стали президент Ростелекома Михаил Осеевский, глава Крыма Сергей Аксенов, губернаторы Мурманской и Брянской областей Андрей Чибис и Александр Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, а также руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

По словам премьера, традиция вручения партбилетов на съездах появилась еще во времена СССР, однако «ничего плохого в ней нет».

Источник: Лента.Ру

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