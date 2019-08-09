Медведев призвал страны ЕАЭС договориться по вопросу пошлин

09:26

Российский премьер Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС окончательно договориться по вопросу распределения пошлин.

РИА Новости

«Мы обсудим сегодня актуальные вопросы деятельности нашего союза, вопросы формирования наднационального регулирования. Надеюсь, окончательно договоримся по той проблеме, о которой вы только что сказали. Я имею в виду, вопросы распределения пошлин», — сказал председатель российского правительства во время встречи с президентом Киргизии Соорнбаем Жээнбековым. Слова Медведева приводит РИА новости.

Премьер добавил, что важными темами остаются цифровая повестка и общий финансовый рынок.

Ранее Медведев прибыл в Киргизию, где в городе Чолпон-Ате 9 августа состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

Источник: Россия Сегодня