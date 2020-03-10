Медведев связал поправки в Конституцию с укреплением суверенитета России

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев связал поправки в Конституцию с укреплением суверенитета России. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

По словам Медведева, предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки обеспечивают независимость страны ставят во главу угла интересы граждан.

Председатель «Единой России» отметил, что перед рассмотрением поправок ко второму чтению законопроекта фракция собирала предложения от жителей регионов. Медведев поблагодарил россиян «за неравнодушие к судьбе страны и активную гражданскую позицию».

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после утверждения главой государства. Датой голосования выбрано 22 апреля. Этот день объявят выходным.

Источник: Лента.Ру