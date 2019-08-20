Мейвезер сообщил, что получил $2,2 млн. за заявление о реванше с Пакьяо

12:29

Бывший американский боксёр Флойд Мейвезер-младший по прозвищу «Деньги», опубликовал выписки о банковских переводах, которые он получил за ложное видео о переговорах по реваншу с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

«Есть видео, которое я сделал восемь месяцев назад о повторном поединке Мейвезер — Пакьяо. Мне заплатили $2,2 млн за него. Честно говоря, бой никогда не повторится. И кто теперь умный? Я зарабатываю миллионы за публикацию 10-секундных видеороликов», — написал американец в Instagram.

Первый поединок между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо состоялся в 2015 году и стал самым дорогим в истории бокса.

Ранее был объявлен состав сборной по боксу на ЧМ в Екатеринбурге.

Источник: Россия Сегодня