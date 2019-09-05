Менеджер Нурмагомедова объяснил, почему боец отказался общаться с прессой

5 сентября 2019     10
Менеджер Нурмагомедова объяснил, почему боец отказался общаться с прессой

14:28

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, объяснил, почему россиянин отказался от общения с журналистами перед титульным боем с американцем Дастином Порье.

© Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de globallookpress.com

«Мы решили, что надо сэкономить энергию и сфокусироваться на весогонке. Мы не можем ставить это под угрозу. Общение с журналистами вытягивает энергию. Обещаем, что после боя восстановим справедливость и исправимся», — приводит слова Магомедова Sport24.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее Порье признался, что нервничает перед поединком с Нурмагомедовым.

Источник: Россия Сегодня

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