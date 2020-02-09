Менеджер Нурмагомедова: реванш с Макгрегором может состояться только на улице

9 февраля 2020     7
Менеджер Нурмагомедова: реванш с Макгрегором может состояться только на улице

12:58

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, оценил вероятность проведения реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

«Единственный шанс, что реванш состоится, заключается в том, что они подерутся на улице. Макгрегор — одна из самых больших звёзд, потому что он один из самых больших отморозков», — цитирует менеджера ESPN.

Он также отметил, что Макгрегор неоднократно переступил черту в отношении Нурмагомедова.

«Если Хабиб будет драться с ирландцем, то у него будет много денег, но не всё измеряется в деньгах, особенно в случае с моим подопечным», — добавил Абдель-Азиз.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. Следующим соперником Нурмагомедова является Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что Макгрегору недолго осталось.

Источник: Россия Сегодня

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