Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

21:58

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате. Стороны договорились о том, что условия для сбора этого саммита выполнены.

Отмечается, что в центре беседы стоял вопрос подготовки возможного саммита в «нормандском формате».

«Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трехсторонняя контактная группа первого октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона», — говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Источник: Россия Сегодня