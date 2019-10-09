Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

9 октября 2019     16
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

21:58

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате. Стороны договорились о том, что условия для сбора этого саммита выполнены.

Отмечается, что в центре беседы стоял вопрос подготовки возможного саммита в «нормандском формате».

«Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трехсторонняя контактная группа первого октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона», — говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Политик и экономист Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента России
Политик и экономист Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента России

О том, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника главы государства, сообщило РИА …


Депутаты Госдумы получают деньги за простое заверение законов или же отсутствие на заседаниях?
Депутаты Госдумы получают деньги за простое заверение законов или же отсутствие на заседаниях?

Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала «за» обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в «заверителей», делают вывод …


Московские специалисты проводят мастер-классы для севастопольских врачей
Московские специалисты проводят мастер-классы для севастопольских врачей

Доктора медицинских наук делятся с коллегами опытом в области хирургии, гинекологии и урологии. Московские врачи прибыли в Севастополь, чтобы провести …


За превышением скорости на трассах Севастополя начала следить новая система контроля
За превышением скорости на трассах Севастополя начала следить новая система контроля

На тестовом участке Балаклавского шоссе водителю может прийти сразу два штрафа, если он проехал одну камеру и решил дать газу. …


Баскетболист забросил первый трехочковый в карьере и «взорвал» зал
Баскетболист забросил первый трехочковый в карьере и «взорвал» зал

bleacherreport / Instagram Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс забросил первый трехочковый в карьере во …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты