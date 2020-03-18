Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом со времён конца войны

18 марта 2020     25
Меркель назвала коронавирус крупнейшим вызовом со времён конца войны

22:26

Со времён окончания Второй мировой войны никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности, как распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Отнеситесь к этому серьёзно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», — цитирует канцлера ТАСС.

По её словам, инфекция меняет жизнь в стране, и вся общественная жизнь подвергается испытаниям, как никогда прежде.

Ранее Меркель заявила, что нет никаких признаков дефицита наличной валюты в стране на фоне распространения COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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