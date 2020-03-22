Меркель рассказала о переменах в жизни из-за пандемии

21:42

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что отменила почти все встречи из-за распространения коронавирусной инфекции. С таким заявлением она выступила в Берлине.

«Я отменила почти все мероприятия, которые подразумевают, что кто-то приходит в ведомство канцлера или что мне нужно куда-то ехать. Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций», — цитирует Меркель ТАСС.

Также стало известно, что Меркель отправилась на карантин из-за того, что контактировала с человеком, заражённым коронавирусом.

Ранее Ангела Меркель отметила, что со времён окончания Второй мировой войны никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности, как распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня