«Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ

24 января 2020     13
«Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ

21:48

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородского «Торпедо» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

@torpedonn Twitter

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе «магнитки» отличились Сергей Мозякин, Богдан Потехин и Андрей Нестрашил. У хозяев единственную шайбу забросил Виктор Шахворостов.

Для «Торпедо» это поражение стало первым подряд за четыре матча.

В параллельно игре «Нефтехимик» одолел «Сибирь» (6:3).

Ранее «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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