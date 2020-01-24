«Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ

Для «Торпедо» это поражение стало первым подряд за четыре матча.

В составе «магнитки» отличились Сергей Мозякин, Богдан Потехин и Андрей Нестрашил. У хозяев единственную шайбу забросил Виктор Шахворостов.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 3:1.

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