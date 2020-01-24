«Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ

21:48
Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородского «Торпедо» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).@torpedonn Twitter
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе «магнитки» отличились Сергей Мозякин, Богдан Потехин и Андрей Нестрашил. У хозяев единственную шайбу забросил Виктор Шахворостов.
Для «Торпедо» это поражение стало первым подряд за четыре матча.
В параллельно игре «Нефтехимик» одолел «Сибирь» (6:3).
Ранее «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛ.
Источник: Россия Сегодня