Методики Тутберидзе, новые номера Медведевой и Загитовой: чем живёт мир фигурного катания после отмены ЧМ

У известной наставницы по фигурному катанию Этери Тутберидзе особый подход к тренировкам. Об этом рассказала член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Галина Голубкова. Евгения Медведева показала фрагмент произвольной программы, а хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что в новом показательном номере Алина Загитова предстанет в образе цыганки Эсмеральды. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Отмена показательных выступлений и забота Медведевой

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл запрет на проведение спортивных мероприятий численностью более 50 человек из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим в ФФККР объявили об отмене любимого многими болельщиками шоу «Россия, вперёд!», на котором ведущие спортсмены страны демонстрируют свои показательные выступления. В частности, в нынешнем году в нём должны были принять участие Алина Загитова, Евгения Медведева и Алёна Косторная.

«Вместе с тем федерация уверена, что здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и всего спортивного сообщества имеют первостепенную важность, и надеется, что болельщики отнесутся с пониманием к принятому решению», — заявили в пресс-службе ФФККР.

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Сообщалось, что по примеру многих учебных заведений по всей России спортивная школа «Самбо-70», в которой тренируются ученики Этери Тутберидзе, ушла на двухнедельный карантин. Однако в самом учреждении заявили, что фигуристы всех отделений занимаются по обычному графику.

Член исполкома ФФККР Галина Голубкова заверила, что наставница отличается преданностью своему делу.

«Она понимает, как надо усложнить, чтобы обыграть. И на тренировках записывает программу, напротив каждого элемента в контентах ставит плюс, минус — как это делает судья. Когда прокат заканчивается, подзывает спортсмена и не только говорит замечания, но и отдаёт эти записи. Они изучают, смотрят. Это не просто сказал что-то, отъехал и забыл. У фигуристок всё перед глазами, они знают, как откатали программу на конкретной тренировке. Этери — просто молодец», — рассказала Голубкова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ситуация с коронавирусом коснулась многих стран мира, не стала исключением и Канада, где под руководством Брайана Орсера занимается Медведева. На своей странице в социальных сетях она сообщила, что Cricket Club также был закрыт на карантин.

Свободное время двукратная чемпионка мира проводит с пользой не только для себя, но и для окружающих. Она призвала своих подписчиков в Instagram использовать медицинские маски и даже продемонстрировала, как их можно сделать в домашних условиях.

«Я сделала уже две. Вирус крупный, и такая маска должна его фильтровать. Вместо санитайзера можно использовать обычный чистый алкоголь. Будьте осторожны и мойте руки», — написала Медведева.

Такую заботу оценили не все. Некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали фигуристку за фотографию, на которой маска надета на плюшевую акулу, в то время как ей мог воспользоваться человек. В ответ россиянка объяснила, что средство защиты уже было использовано и в любом случае пришло в негодность.

В начале июня поклонники Медведевой смогут вновь увидеть свою любимицу в деле. В Японии состоится ледовое шоу Prism on Ice, посвящённое известному мультфильму «Сэйлор Мун». Фигуристка выйдет на лёд в образе главной героини. На данный момент речь об отмене мероприятия не идёт.

Пять четверных Трусовой и новый образ Загитовой

В эти дни в Монреале должен был пройти чемпионат мира, однако власти Квебека приняли решение его отменить во избежание распространения вируса нового типа. Это разочаровало многих болельщиков, небезосновательно ожидавших высоких результатов от отечественных спортсменов.

О том, что многие из них действительно собирались ехать в Канаду не в роли статистов, говорят и записи тренировок, появившиеся после новости об отмене. Так, вице-чемпион Европы Артур Даниелян исполнил на тренировке четверной риттбергер, а двукратная победительница юниорских первенств планеты Александра Трусова показала произвольную программу с пятью четверными прыжками — флипом, сальховом, тулупом, лутцем и каскадом четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Сюрприз ожидал и поклонников Загитовой, в декабре прошлого года объявившей о приостановке карьеры. По словам хореографа Даниила Глейхенгауза, она должна была продемонстрировать новую показательную программу в рамках гала-шоу по завершении турнира. В нём она исполняет роль цыганки Эсмеральды, главной героини романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» и одноимённого мюзикла.

Исключение из сборной Константиновой и размышления Ильиных

Отмена чемпионата мира для многих фигуристов означает досрочное завершение сезона и начало подготовки к новым стартам, которые пройдут уже осенью. Ушедшая на каникулы раньше остальных коллег Медведева активно работала над новой произвольной программой. В качестве её постановщицы выступила известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

«Произвольная программа. Спасибо, Ше-Линн, с тобой всегда приятно работать», — написала Медведева в Instagram, прикрепив к посту фрагмент выступления.

В ближайшее время поклонники не увидят в составе сборной России бронзовую медалистку Универсиады 2019 года Станиславу Константинову. В нынешнем сезоне она становилась 11-й на двух этапах Гран-при и заняла лишь 13-е место на первенстве страны. В связи с неудовлетворительными результатами в ФФККР приняли решение исключить её из резервного списка.

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«Есть определённые критерии попадания в национальную команду. Некоторые, соответственно, из-за них не проходят, всё просто. Анастасия Гулякова была запасной на чемпионат мира, и, естественно, её включили в состав сборной», — объяснила Голубкова.

Можно предположить, что изменения в скором времени ожидают и спортивную пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Фигуристы прекратили сотрудничество с Людмилой Великовой и перешли в группу Тамары Москвиной.

«Как так получилось? Принесли два букета и сказали: «До свидания!» Больше ничего не объясняли. Так и получается», — приводит слова Великовой РИА Новости.

Чуть больше недели назад стало известно, что в январе чемпионка Олимпиады в Сочи 2014 года Елена Ильиных родила сына, которого назвала Мир. Его отец — известный артист балета Сергей Полунин. Как и многие родители, пара уже задумывается, кем их ребёнок станет в будущем. Сама фигуристка призналась, что не хотела бы, чтобы сын пошёл по её пути.

«У Серёжи есть своё уникальное видение балета. И благодаря тому, что он делает сейчас для искусства, мне кажется, к тому времени, когда сын сможет начать этим заниматься, сформируется какая-то правильная школа, система. Очень круто, когда есть такой пример. Но если у ребёнка не будет к этому каких-то данных или желания, то никто не будет его заставлять», — рассказала Ильиных в интервью Hello! Russia.

Источник: Россия Сегодня