МИД Британии призвал граждан страны ограничить поездки в Испанию

15 марта 2020     23
МИД Британии призвал граждан страны ограничить поездки в Испанию

07:21

МИД Великобритании рекомендовал гражданам странам странам отказаться от поездок в Испанию, в которой недавно был введён режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса COVID-2019.

«Министерство рекомендует отказаться от всех поездок в Испанию», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что исключение возможно только для жизненно необходимых поездок.

Гражданам Соединённого Королевства, которые находятся на территории Испании, рекомендуется следовать предписаниям испанских властей.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 передвижение по стране будет ограничено.

Источник: Россия Сегодня

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