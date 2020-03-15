МИД Британии призвал граждан страны ограничить поездки в Испанию

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МИД Великобритании рекомендовал гражданам странам странам отказаться от поездок в Испанию, в которой недавно был введён режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса COVID-2019.
«Министерство рекомендует отказаться от всех поездок в Испанию», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что исключение возможно только для жизненно необходимых поездок.
Гражданам Соединённого Королевства, которые находятся на территории Испании, рекомендуется следовать предписаниям испанских властей.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 передвижение по стране будет ограничено.
Источник: Россия Сегодня