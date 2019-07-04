МИД Ирана вызвал посла Британии в связи с задержанием танкера в Гибралтаре

4 июля 2019     27
МИД Ирана вызвал посла Британии в связи с задержанием танкера в Гибралтаре

Британского посла в Тегеране Роберта Макэра вызвали в МИД Ирана в связи с инцидентом вокруг задержания иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.

Об этом сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

«МИД Ирана вызвал посла Великобритании в связи с незаконным задержанием в Гибралтаре британскими ВМС иранского танкера», — говорится в тексте.

Как передаёт ТАСС, ранее в Гибралтаре был задержан танкер Grace 1.

Отмечалось, что судно следовало под флагом Панамы. Его задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.

Источник: Россия Сегодня

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