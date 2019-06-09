МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

Министерство иностранных дел России заявило, что у морского арбитража в Гааге, который 10—14 июня проведёт слушания по инициативе Украины, нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся территориальной принадлежности суши, в том числе Крыма.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего «суверенитета над Крымом».

«Вместе с тем, сформированный на основании Конвенции 1982 г. морской арбитраж в силу своей ограниченной компетенции не может рассматривать вопросы, касающиеся территориальной принадлежности суши, в том числе Крымского полуострова», — отметили в МИД.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива. Также она назвала важным для Киева получение возможности представлять свои интересы в международном арбитраже.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.