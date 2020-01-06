МИД России признал легитимным нового главу Нацассамблеи Венесуэлы

18:29
Россия считает законным избрание депутата Луиса Парра новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Легитимная передача руководства парламентом будет способствовать политическому урегулированию в стране, заявили в российском МИД.РИА Новости
«Рассматриваем избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры, способствующей возвращению внутривенесуэльской политической борьбы в конституционное поле», — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
В Москве отметили необходимость диалога между всеми политическими силами Боливарианской Республики «без деструктивного вмешательства извне» для восстановления порядка в стране.
В МИД России напомнили, что оппозиция уже дискредитировала себя «громкими скандалами» и подтвердила свою несостоятельность.
«Оркеструемые внешними силами неуклюжие попытки внесения раскола и создания иллюзии двоевластия, теперь уже внутри парламента Венесуэлы, обречены», — подчеркнули в российском ведомстве.
Россия также призывает международное сообщество содействовать демократическому процессу в Венесуэле и предостерегает от насилия и разжигания конфронтации.
5 января Гуаидо сняли с поста спикера парламента Венесуэлы по итогам голосования и назначили вместо него Луиса Парра.
При этом сторонники Гуаидо заявили о его переизбрании на следующий срок.
США и Организация американских государств (ОАГ) выступили с поддержкой Гуаидо.
Источник: Россия Сегодня