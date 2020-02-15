МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана

15 февраля 2020     19
МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана

17:14

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.

Об этом Чавушоглу сказал в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Встреча (Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана) состоится, если будет нужна. Но сначала посмотрим, как пройдёт встреча в Москве в понедельник. Мы обсудим все эти вопросы», — цитирует его ТАСС.

Чавушоглу добавил, что на встрече с Лавровым, которая прошла в «позитивном ключе», обсудил вопросы сирийской провинции Идлиб.

«Мы решим после встречи в понедельник, нужна ли новая встреча между президентами», — сказал он.

Ранее Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

Источник: Россия Сегодня

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