МИД Франции допустил введение санкций из-за несоблюдения Ираном СВПД

28 ноября 2019     19
МИД Франции допустил введение санкций из-за несоблюдения Ираном СВПД

00:15

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил введения санкций в отношении Ирана из-за несоблюдения Тегераном взятых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Глава французского МИД подчеркнул, что предпринятые попытки по снижению напряжённости вокруг ядерной программы Ирана ни к чему не привели по целому ряду причин.

«Потому что со стороны иранских властей было нарушение порядка СВПД. Каждые два месяца появляется дополнительная зарубка… Сегодня мы задаёмся вопросом — я говорю об этом чётко — о применении механизма по урегулированию разногласий, который предусмотрен в этом договоре», — приводит РИА Новости его слова на выступлении перед депутатами Нацсобрания Франции.

18 ноября госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американская сторона отменит исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.

По его словам, это ответ на решение Тегерана начать работы по обогащению урана в Фордо.

В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность

Источник: Россия Сегодня

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