МИД Франции заявил о соблюдении Венской конвенции в деле Винника

31 января 2020     12
МИД Франции заявил о соблюдении Венской конвенции в деле Винника

23:20

Положения Венской конвенции о консульских сношениях в деле российского гражданина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, соблюдаются, заявил официальный представитель МИД Франции.

© SAKIS MITROLIDIS / AFP

«Положения Венской конвенции и Конвенции о консульских отношениях между Францией и России от 1966 года полностью соблюдаются», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Винник был выдан Франции на основании европейского ордера на арест россиянина.

«Процедурой экстрадиции занимались органы юстиции», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что с 27 января был обеспечен доступ консульских работников, и российский консул смог встретиться с Винником.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила министру юстиции Франции запрос о возможности посетить Винника.

24 января стало известно об экстрадиции Винника из Греции во Францию.

29 января суд в Париже оставил россиянина под арестом.

Россиянин был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Он написал «убийство»: Эминем строчит пулеметом, а Pet Shop Boys оплакивают Brexit
Он написал «убийство»: Эминем строчит пулеметом, а Pet Shop Boys оплакивают Brexit

Музыкальный 2020-й начался, что называется, с места в карьер — будем надеяться, что темп не снизится и в следующие месяцы. …


Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными
Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

Работа российских регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, изменится на чартерный режим с 1 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со …


МИД Франции заявил о соблюдении Венской конвенции в деле Винника
МИД Франции заявил о соблюдении Венской конвенции в деле Винника

23:20 Положения Венской конвенции о консульских сношениях в деле российского гражданина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, соблюдаются, заявил …


После отравления 28 детей экс-директору лагеря «Ласпи» грозит ограничение свободы
После отравления 28 детей экс-директору лагеря «Ласпи» грозит ограничение свободы

Судебный процесс над Оксаной Тараненко, бывшим директором оздоровительного лагеря «Ласпи», близится к завершению. Окончено судебное следствие, начались прения сторон. На …


Более 40 квартир выделили детям-сиротам в Астраханской области
Более 40 квартир выделили детям-сиротам в Астраханской области

В Астраханской области детям-сиротам предоставят 41 квартиру. Об этом стало известно после того, как астраханец пожаловался председателю правительства региона Александру …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты