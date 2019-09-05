МИД Швеции: Иран отпустил часть задержанных с танкера Stena Impera

5 сентября 2019     8
МИД Швеции: Иран отпустил часть задержанных с танкера Stena Impera

01:42

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сообщила, что иранские власти освободили некоторых членов экипажа задержанного в июле танкера Stena Impero. Об этом она написала в своём Twitter.

globallookpress.com © Xinhua

«С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании и шедшего под британским флагом», — заявила глава шведского МИД.

По её словам, в Швеции ждут освобождения остальной части команды.

Валльстрём добавила, что это было одной из тем её переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом ЗАрифом.

Ранее в посольстве России сообщили, что иранские власти разрешили семерым членам экипажа танкера Stena Impero, в том числе одному россиянину, покинуть Иран.

Источник: Россия Сегодня

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