Минздрав отреагировал на смерть боровшегося с раком хирурга-онколога

5 января 2020     12
Минздрав отреагировал на смерть боровшегося с раком хирурга-онколога

Министерство здравоохранения России отреагировало на сообщение о смерти хирурга-онколога Андрея Павленко. Глава ведомства Вероника Скворцова выразила соболезнования в связи с кончиной врача, сообщается на сайте Минздрава.

В Минздраве напомнили, что Павленко два года боролся со смертельным заболеванием, от которого за время работы спас «не одну тысячу жизней». «Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление», — заявила Скворцова.

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00:02 — 24 декабря 2019

По ее словам, активная позиция одного из ведущих хирургов-онкологов страны проявилась в его профессиональной деятельности и масштабной общественной работе.

Павленко умер утром 5 января в Санкт-Петербурге. Незадолго до смерти он записал видеообращение, где поблагодарил россиян за поддержку, и объявил о создании гранта, который будет финансировать проекты, посвященные информации о борьбе с раком.

О раке желудка в третьей стадии 39-летний Павленко узнал в марте 2018 года. Врач решил вести видеоблог и записывать подкасты о лечении и проблемах онкобольных. Публикации были запланированы на сайте издания «Такие дела». Также хирург завел Telegram-канал «Жизнь человека».

Источник: Лента.Ру

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