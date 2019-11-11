Министр обороны Украины оценил ход разведения сил у Петровского

22:52

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс разведения сил и средств самопровозглашённой Донецкой народной республики и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану».

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«С нашей стороны всё развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс — это то, что мы уже можем видеть. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть семь дней тишины. Мы проводим разведение по плану, оно происходит контролируемо», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ранее спикер штаба операции объединённых сил Александр Штупун заявил, что в ходе разведения войск в Петровском тактическое положение сменили 20 украинских военных и три БМП.

Разведение сил в населённом пункте Петровское в Донбассе началось 9 ноября в 12:00 (13:00 мск).

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ поприветствовала это решение.

Источник: Россия Сегодня