Минобороны отреагировало на поджог российского патруля в Сирии

19 ноября 2019     23
Минобороны отреагировало на поджог российского патруля в Сирии

Нападение на российский патруль в Сирии с «коктейлями Молотова» является провокацией. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Он уточнил, что в результате инцидента россияне не пострадали, атакованный бронеавтомобиль «Тайфун» остался на ходу и продолжил патрулирование в составе колонны.

В военном ведомстве добавили, что нападавшими оказалась группа молодых людей. Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, старший по патрулю принял решение объехать их и продолжить движение по установленному маршруту.

Днем 18 ноября в сети появилось видео, на котором члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.

8 ноября в сирийской провинции Хасеке закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих во время их совместного патрулирования с российскими силами. 6 ноября сообщалось, что жители деревень местности Кобани забросали камнями российский патруль.

22 октября лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

В Турции Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией.

Источник: Лента.Ру

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