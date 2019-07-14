Чемпион НБА впал в кому после ДТП Сербский центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает …



Минобороны России опубликовало видео доставки С-400 в Турцию Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Источник: Россия Сегодня



Российские синхронистки победили в технической программе на ЧМ в Кванджу Спортсменки из России Светлана Ромашкина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе синхронного плавания среди дуэтов на чемпионате мира …



Студенты из ДНР получили дипломы российского образца Выпускникам высших учебных заведений самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вручили дипломы российского образца. Всего таких документов было выдано 660 штук, …

