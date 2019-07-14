Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.
Источник: Россия Сегодня
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Минобороны России опубликовало видео доставки С-400 в Турцию
Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Источник: Россия Сегодня
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