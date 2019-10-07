Минобороны Франции прокомментировало возможную операцию Турции в Сирии

20:32
Глава Миноброны Франции Флоранс Парли заявила, что страна будет внимательно следить за ситуацией с возможным проведением операции Турции в Сирии. По её словам, такое военное вмешательство может привести к усилению террористической группировки «Исламское государство»*.
«Мы должны быть предельно бдительными, чтобы такой шаг, который идёт вразрез с целями коалиции, ведущей борьбу против «Исламского государства», не усилил на деле эту группировку, вместо того, чтобы ослабить или уничтожить её», — приводит ТАСС слова министра.
Ранее в МИД Франции призвали Турцию отказаться от операции в Сирии.
5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни. В ЕС раскритиковали планируемую операцию.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Источник: Россия Сегодня
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