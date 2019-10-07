Минобороны Франции прокомментировало возможную операцию Турции в Сирии

20:32

Глава Миноброны Франции Флоранс Парли заявила, что страна будет внимательно следить за ситуацией с возможным проведением операции Турции в Сирии. По её словам, такое военное вмешательство может привести к усилению террористической группировки «Исламское государство»*.

«Мы должны быть предельно бдительными, чтобы такой шаг, который идёт вразрез с целями коалиции, ведущей борьбу против «Исламского государства», не усилил на деле эту группировку, вместо того, чтобы ослабить или уничтожить её», — приводит ТАСС слова министра.

Ранее в МИД Франции призвали Турцию отказаться от операции в Сирии.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни. В ЕС раскритиковали планируемую операцию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня