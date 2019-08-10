Минсельхоз оценил идею запретить уничтожение санкционных продуктов

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Минсельхоз России не поддерживает идею введения запрета на уничтожение запрещённых к ввозу продуктов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письмо замглавы ведомства Оксаны Лут.РИА Новости © Кирилл Пухляков
По её словам, введение подобного запрета «может создать дополнительные условия для нелегального оборота» запрещённых к ввозу товаров, в том числе представляющих опасность в связи с нарушением правил ввоза.
Как отмечается, речь идёт об отсутствии либо недостоверности документов, подтверждающих происхождение, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, а также маркировки.
Лут напомнила, что «специальные экономические меры носят временный характер», а конкретные действия в рамках этих мер могут меняться в соответствии с «развивающейся внешней экономической и политической обстановкой».
В связи с этим ведомство «в отношении запрещенной к ввозу продукции придерживается позиции по уничтожению такой продукции».
В середине июня Роспотребнадзор предложил ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.
В Россельхознадзоре назвали идею непроработанной и необоснованной.
В июле в правительстве также высказались против уничтожения изъятых продуктов питания. Как отметили в Кремле, предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии.Ранее на эту тему:
Источник: Россия Сегодня