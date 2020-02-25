Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть

25 февраля 2020     15
Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за грязную нефть

15:34

Зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации издержек в связи с поставками в апреле прошлого года загрязнённой хлоридами нефти, сумма определится исходя из расчёта $15 за баррель.

РИА Новости

«Сейчас ведётся активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что другие пострадавшие от грязной нефти страны получили компенсацию в размере $15 за баррель.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт страны снизился на $2 млрд. 55 млн.

Источник: Россия Сегодня

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