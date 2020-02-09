Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС

9 февраля 2020     20
Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС

16:07

Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

РИА Новости

По его словам, это пока предмет переговоров и профильных ведомств и министерств финансов.

«Здесь очевидное решение с учётом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя её в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у «Росатома» в других странах», — цитирует Крутого БЕЛТА.

По его словам, «может быть небольшая корректировка процентной ставки», однако говорить об окончательных договорённостях рано.

«Ещё должны серьёзно поработать эксперты», — уточнил он.

В октябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжают переговоры по запрошенному Белоруссией кредиту на $600 миллионов с учётом ранее выданных средств.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Дзюба рассказал об интересе со стороны клуба АПЛ
Дзюба рассказал об интересе со стороны клуба АПЛ

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил, что в его переходе был заинтересован английский «Тоттенхэм». Об этом он рассказал в эфире …


Территории вузов могут начать благоустраивать по нацпроекту «Комфортная городская среда»
Территории вузов могут начать благоустраивать по нацпроекту «Комфортная городская среда»

С таким предложением выступил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. «Старт реформы системы высшего образования и её переосмысления в соответствии с требованиями …


В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына
В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына

Тело ребёнка было обнаружено в салоне автомобиля поздним вечером 8 февраля. «В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, …


Возможен ли дефицит медицинских масок в аптеках Севастополя? (ФОТООТЧЁТ)
Возможен ли дефицит медицинских масок в аптеках Севастополя? (ФОТООТЧЁТ)

В Госдуме РФ планируют обсудить законопроект, который поможет исключить ситуации, когда аптеки на волне ажиотажа поднимают цены. Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» проверили …


Чья власть в Севастополе? «Электрического аристократа» или российских законов
Чья власть в Севастополе? «Электрического аристократа» или российских законов

Сегодня гражданское общество Севастополя жёстко расколото на две части, трещина раскола всё более углубляется и расширяется. Нет, это не противостояние …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты