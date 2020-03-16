Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России

17:34
Министерство спорта России приняло решение отменить на территории государства проведение всех международных спортивных мероприятий.© Александр Вильф РИА Новости
«Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории России все международные спортивные мероприятия, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров/специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, ранее запланированных с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов России обеспечить контроль за исполнением решения», — гласит документ.
Ранее в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.
Источник: Россия Сегодня