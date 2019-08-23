Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику

23 августа 2019     20
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику

08:21

Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, работы идут по графику.

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«Всё движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано», — цитирует ТАСС Дитриха.

Ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.

В середине июня строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.

Источник: Россия Сегодня

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