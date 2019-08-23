Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику

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Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года. По словам министра транспорта Евгения Дитриха, работы идут по графику.© most.life
«Всё движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано», — цитирует ТАСС Дитриха.
Ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.
В середине июня строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Источник: Россия Сегодня