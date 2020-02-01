Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения

Минтруд опровергает появившуюся в СМИ о том, что с 1 февраля в России изменились правила увольнения с работы, и теперь работнику должны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе министерства заявили, что сведения по форме СТД-Р выдаются тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. Приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации.

Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу с 1 января. До 1 июля работодатели должны уведомить об этом сотрудников, а те смогут выбирать, какой формат книжки им удобнее. Подать соответствующее заявление надо до 31 декабря. С 2021 года трудовые книжки тех, кто поступает на работу впервые, будут оформляться только в электронном виде.

В форме СТД-Р содержится информация о длительности работы у данного работодателя. Фактически она является аналогом выписки из трудовой книжки.

Источник: Лента.Ру