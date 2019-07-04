Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий

4 июля 2019     33
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий

Анна Лушникова

В Министерстве труда России прокомментировали RT сообщения СМИ о новом перечне работ и должностей, запрещённых для женщин.

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В ведомстве отметили, что в настоящее время актуализация перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, продолжается.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что в распоряжении СМИ оказалась устаревшая редакция документа. Уточняется, что в настоящее время Минтруд ведёт доработку проекта приказа с учётом предложений профсоюзов и работодателей.

«В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин. Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдалённые последствия», — отметили в пресс-службе.

Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.

Источник: Россия Сегодня

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