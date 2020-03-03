«Мины падали на детскую площадку»: Денис и Татьяна Ватажук попали под обстрел в центре Донецка

3 марта 2020     8
«Мины падали на детскую площадку»: Денис и Татьяна Ватажук попали под обстрел в центре Донецка

В августе 2014 года, вооружённые силы Украины начали массированные обстрелы всех районов Донецка. Удары стали наноситься не по позициям ополчения, а по всем районам, куда только добивала артиллерия. Количество пострадавших мирных жителей резко возросло.

14 августа Денис Ватажук вместе с супругой Татьяной отправился в гости к своим родителям, которые проживали в Ворошиловском районе. Это самый центр Донецка, который считался на тот момент безопасным, так как не подвергался жестоким обстрелам. В полдень молодые люди решили отдохнуть на детской площадке, они расположились на качелях и обсуждали свои планы на день. В этот момент раздался жуткий свист. Среагировать времени уже не было.

«Две мины упали прямо на детскую площадку. Примерно в десяти шагах от того места, где мы находились,— вспоминает Денис. 

В следующее мгновенье Денис увидел Татьяну. Она лежала на земле вся в крови. Осколки перебили ей артерии на левой ноге. Находясь в шоковом состоянии, Денис принял единственно верное решение — снял с себя футболку и попытался перетянуть рану, использовать ткань как жгут, чтобы остановить поток крови. Возможно, это инстинктивное действие и спасло жизнь Татьяны.   

Несмотря на то, что грохот обстрела не прекращался и мины падали на соседних улицах, к Денису и Татьяне стали сбегаться очевидцы, чтобы оказать первую помощь. Кто-то принёс одеяло, чтобы перенести раненых, кто-то стал ломать дерево, чтобы наложить шину на разорванную осколками ногу.  

Но к этому моменту раздался звук сирены «скорой». Медики экстренно эвакуировали семейную пару. Осмотрев ранения девушки, врачи сообщили, что задержись они на несколько минут — Татьяну было бы не спасти. Лечение затянулось, медики выписали девушку из больницы только в декабре 2014-года.

Денису повезло больше. Он так же был ранен ногу, но навылет, кости и артерии оказались нетронутыми. Ещё один кусок металла застрял у молодого человека в груди.

Источник: Россия Сегодня

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