Минэкономразвития внесёт в кабмин план приватизации на 2020-2022 годы

9 ноября 2019     22
Минэкономразвития внесёт в кабмин план приватизации на 2020-2022 годы

22:27

Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко сообщила о планах ведомства внести в правительство в ближайшие дни прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы.

© Рамиль Ситдиков РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы в ближайшие дни внесём проект прогнозного плана (приватизации. — RT), в том числе, мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень. Тем не менее, ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию», — сказала Тарасенко.

Она отметила, что хотя в рамках регламента были пройдены все процедуры — план согласован, подписаны таблицы разногласий с федеральными органами исполнительной власти, у правительства «есть возможность дополнительно, при необходимости включить в перечень на приватизацию иные активы».

По её словам, прогнозный план должен быть принят до конца 2019 года.

Ранее Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога.

В начале октября ведомство предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. 

Источник: Россия Сегодня

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